Россию ждет аномальное изменение погоды после Нового года

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Россиян ждет аномальное потепление в январе 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В январе 2021 года в большинстве регионов ожидается теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в январе 2021 года прогнозируется следующая: в западных регионах европейской части России, Курская, Брянская, Орловская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Мурманская области, Карелия, Крым, на западе Краснодарского края, температура ожидается выше нормы», — передает ТАСС сообщение Вильфанда. Помимо этих регионов, потепление будет на севере Красноярского края и северо-западе Якутии.

При этом, по словам синоптика, ожидается аномальное похолодание в Амурской, Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском, Приморском крае и Бурятии. На Таймыре и в Забайкальском крае специалисты также прогнозируют избыток осадков.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год. В некоторых регионах температура опустится до минус 40 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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