Россию ждет аномальное изменение погоды после Нового года

В январе 2021 года в большинстве регионов ожидается теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура в январе 2021 года прогнозируется следующая: в западных регионах европейской части России, Курская, Брянская, Орловская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Мурманская области, Карелия, Крым, на западе Краснодарского края, температура ожидается выше нормы», — передает ТАСС сообщение Вильфанда. Помимо этих регионов, потепление будет на севере Красноярского края и северо-западе Якутии.
При этом, по словам синоптика, ожидается аномальное похолодание в Амурской, Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском, Приморском крае и Бурятии. На Таймыре и в Забайкальском крае специалисты также прогнозируют избыток осадков.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год. В некоторых регионах температура опустится до минус 40 градусов.
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