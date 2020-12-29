В Госдуме рассказали, какую пенсию должны получать россияне

В России необходимо увеличить пенсию до 30 тысяч рублей. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях…», — передает РИА «Новости» слова Миронова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24». Депутат добавил, что сегодня размер средней пенсии в стране 15 тысяч рублей, однако россияне получают гораздо меньше этой суммы. Также Миронов заявил, что необходимо отменить Пенсионный фонд России, так как ПФР является лишним посредником между государством и людьми.
Ранее Сергей Миронов заявил, что для борьбы с бедностью в России нужно сфокусироваться на прямых выплатах населению. По его словам, уровень бедности в РФ существенно занижен из-за низкого прожиточного минимума.
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