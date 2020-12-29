29 декабря 2020

Рогозин выразил надежду на освобождение журналиста Сафронова

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин рассчитывает на освобождение Ивана Сафронова Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что его советник и экс-журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, будет освобожден. Своими ожиданиями он поделился во вторник в ходе интервью.

«Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе», — сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Вечером того же дня его поместили под стражу. Следствие считает, что в 2012 году он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им тайны государственной важности. В конце ноября Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца — до 7 марта 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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