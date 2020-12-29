Рогозин выразил надежду на освобождение журналиста Сафронова

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что его советник и экс-журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, будет освобожден. Своими ожиданиями он поделился во вторник в ходе интервью.
«Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе», — сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Ивана Сафронова задержали 7 июля. Вечером того же дня его поместили под стражу. Следствие считает, что в 2012 году он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им тайны государственной важности. В конце ноября Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца — до 7 марта 2021 года.
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