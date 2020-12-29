Вор в законе из РФ потерял последний шанс спрятаться от полиции

В Украине отказали предоставить статус беженца российскому вору в законе Нодару Асояну (Нодар Руставский). По данным СМИ, авторитет находится в международном розыске.
«Криминальный авторитет обращался в территориальное подразделение Миграционной службы в Полтаве. Он заявлял, что в РФ его преследуют якобы за оказание волонтерской помощи вооруженным силам Украины на Донбассе», — пишет «Прайм Крайм». Асоян не согласился с решением ведомства и обратился в суд, однако и там он получил отказ.
Из открытых источников известно, что Нодар Руставский находится в международном розыске по девяти эпизодам краж в составе организованной преступной группы. Все преступления были совершены на территории автовокзала Ростова-на-Дону с января 2002 по март 2006 года. Следователи также предполагают, что авторитет причастен к совершению разбойного нападения.
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