29 декабря 2020

Вор в законе из РФ потерял последний шанс спрятаться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курганская область, уголовник, наколки, заключенный, вор, татуировки, зэк, руки
Нодар Асоян заявил, что в России его преследуют якобы за оказание волонтерской помощи вооруженным силам Украины Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В Украине отказали предоставить статус беженца российскому вору в законе Нодару Асояну (Нодар Руставский). По данным СМИ, авторитет находится в международном розыске.

«Криминальный авторитет обращался в территориальное подразделение Миграционной службы в Полтаве. Он заявлял, что в РФ его преследуют якобы за оказание волонтерской помощи вооруженным силам Украины на Донбассе», — пишет «Прайм Крайм». Асоян не согласился с решением ведомства и обратился в суд, однако и там он получил отказ.

Из открытых источников известно, что Нодар Руставский находится в международном розыске по девяти эпизодам краж в составе организованной преступной группы. Все преступления были совершены на территории автовокзала Ростова-на-Дону с января 2002 по март 2006 года. Следователи также предполагают, что авторитет причастен к совершению разбойного нападения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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