Воры в законе начали раздел криминальной империи Шакро Молодого

00:14 07 мая 2018 0

Развитие событий будет зависеть от позиции ФСИН Фото: Keith Allison/Flickr

Криминальную империю осужденного, но пока не этапированного в колонию вора в законе Шакро Молодого начали испытывать на прочность. Наибольшие претензии на данный момент проявляет Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), который, заручившись поддержкой соратников Деда Хасана, заявляет претензии на активы Шакро в Ростовской области и Краснодарском крае.

Как передает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники, сейчас под удар Асатряна-Осетрины попали три ближайших к Шакро-Калашову вора — Давид Озманов (Дато), Нодар Асоян (Нодар) и Шалва Озманов (Кусо). Асатрян же явно видит себя претендентом на место в самой верхушке российских криминальных структур. Во всяком случае, Осетрину часто можно видеть в компании таких авторитетов, как Вагиф (Сулейманов), Мирон (Дмитрий Чантурия) и Шишкан (Олегом Шишкановым).

Последний, впрочем, свои отношения с Астаряном предпочитает не афишировать, так как достаточно близко дружил с Шакро перед его посадкой. Асатрян, в последнее время выстраивавший продуктивные контакты с предпринимателями и криминальным сообществом на Донбассе. По возвращении в Россию задержание ему не грозит, во всяком случае, если в своей деятельности он не выйдет за определенные рамки.

Что касается открытого противостояния Асатряна и Калашова, то навряд ли оно будет иметь место, пока Шакро не этапировали в колонию. А вот дальнейшее развитие событий будет зависеть от условий содержания вора. Если ФСИН пойдет на изоляцию Калашова от контактов с внешним миром, что вполне реально, то руки Асатряна окажутся фактически развязаны.