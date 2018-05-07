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07 мая 2018
06 мая 2018
00:14  07 мая 2018 0

Воры в законе начали раздел криминальной империи Шакро Молодого

Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, задержание, криминал, педофилия
Развитие событий будет зависеть от позиции ФСИНФото: Keith Allison/Flickr
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Криминальную империю осужденного, но пока не этапированного в колонию вора в законе Шакро Молодого начали испытывать на прочность. Наибольшие претензии на данный момент проявляет Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), который, заручившись поддержкой соратников Деда Хасана, заявляет претензии на активы Шакро в Ростовской области и Краснодарском крае.

Как передает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники, сейчас под удар Асатряна-Осетрины попали три ближайших к Шакро-Калашову вора — Давид Озманов (Дато), Нодар Асоян (Нодар) и Шалва Озманов (Кусо). Асатрян же явно видит себя претендентом на место в самой верхушке российских криминальных структур. Во всяком случае, Осетрину часто можно видеть в компании таких авторитетов, как Вагиф (Сулейманов), Мирон (Дмитрий Чантурия) и Шишкан (Олегом Шишкановым).

Последний, впрочем, свои отношения с Астаряном предпочитает не афишировать, так как достаточно близко дружил с Шакро перед его посадкой. Асатрян, в последнее время выстраивавший продуктивные контакты с предпринимателями и криминальным сообществом на Донбассе. По возвращении в Россию задержание ему не грозит, во всяком случае, если в своей деятельности он не выйдет за определенные рамки.

Что касается открытого противостояния Асатряна и Калашова, то навряд ли оно будет иметь место, пока Шакро не этапировали в колонию. А вот дальнейшее развитие событий будет зависеть от условий содержания вора. Если ФСИН пойдет на изоляцию Калашова от контактов с внешним миром, что вполне реально, то руки Асатряна окажутся фактически развязаны.

Виктор Жуков
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