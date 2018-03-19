Авторитета Гули заказали киллеру, который специализируется на отстреле воров в законе

13:10 19 марта 2018 1

Гули в борьбе за власть сумел нажить себе немало врагов Фото: «Прайм Крайм»

Армянский вор в законе, 49-летний Андраник Согоян по кличке Зап, оказался причастным уже к трем расстрелам воров в законе. Зап берет заказы и отправляют своих подручных на расправу.

По данным издания «Прайм Крайм», киллеры Запа совершили два покушения на воров в законе. Запа считают организатором расстрела кутаисского 47-летнего вора законе Гочи Алпаидзе по кличке Алфасона, совершенного в Турции в конце 2017 года. При покушении Алфасона был ранен, но остался жив. Поводом к покушению стал передел между ворами Ростовской области. Заказчиком нападения на Алфасону стал 44-летний Нодар Асоян по прозвищу Нодар Руставский. Он является родственником покойного Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан, приближенным нынешнего главы криминального мира России 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой.

Также Запу приписывают организацию покушения на 54-летнего Гайка Никогосяна по кличке Айко Карабахский. Айку прострелили ноги в собственном доме и сделали его инвалидом. Известно, что Айк Карабахский имел конфликт и Дедом Хасаном, и с Шакро Молодым.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что по заказу 47-летнего Дато Озманова по прозвищу Дато Краснодарский киллеру Запе в Стамбуле убили 36-летнего вора в законе Давида Алханашвили по кличке Дато Панкисский. Убитый Дато является племянником 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Все три случая связаны с Шакро Молодым, который на сегодняшний день занимает «должность» главного вора России. Однако сейчас идет суд, и ему грозит большой срок. Поэтому в 2018 году пройдут выборы главного вора страны. Основным претендентом на это место является 45-летний Надир Салифов по кличке Лоту Гули, которому присягнули многие торговцы страны, а первыми были уральцы. Гули ведет активно наступление по захвату бизнеса как России, так и на Украине, организовывает похищения бизнесменов. Шакро же своим преемником хочет назначить 45-летнего Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес. Пр версии «Прайм Крайм», Зап, после успешного выполнения заказа на Дато Краснодарского, теперь займется устранением Гули, который успел нажить себе много врагов.