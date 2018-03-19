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19 марта 2018
13:10  19 марта 2018 1

Авторитета Гули заказали киллеру, который специализируется на отстреле воров в законе

Гули в борьбе за власть сумел нажить себе немало враговФото: «Прайм Крайм»

Армянский вор в законе, 49-летний Андраник Согоян по кличке Зап, оказался причастным уже к трем расстрелам воров в законе. Зап берет заказы и отправляют своих подручных на расправу.

По данным издания «Прайм Крайм», киллеры Запа совершили два покушения на воров в законе. Запа считают организатором расстрела кутаисского 47-летнего вора законе Гочи Алпаидзе по кличке Алфасона, совершенного в Турции в конце 2017 года. При покушении Алфасона был ранен, но остался жив. Поводом к покушению стал передел между ворами Ростовской области. Заказчиком нападения на Алфасону стал 44-летний Нодар Асоян по прозвищу Нодар Руставский. Он является родственником покойного Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан, приближенным нынешнего главы криминального мира России 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой.

Также Запу приписывают организацию покушения на 54-летнего Гайка Никогосяна по кличке Айко Карабахский. Айку прострелили ноги в собственном доме и сделали его инвалидом. Известно, что Айк Карабахский имел конфликт и Дедом Хасаном, и с Шакро Молодым.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что по заказу 47-летнего Дато Озманова по прозвищу Дато Краснодарский киллеру Запе в Стамбуле убили 36-летнего вора в законе Давида Алханашвили по кличке Дато Панкисский. Убитый Дато является племянником 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Все три случая связаны с Шакро Молодым, который на сегодняшний день занимает «должность» главного вора России. Однако сейчас идет суд, и ему грозит большой срок. Поэтому в 2018 году пройдут выборы главного вора страны. Основным претендентом на это место является 45-летний Надир Салифов по кличке Лоту Гули, которому присягнули многие торговцы страны, а первыми были уральцы. Гули ведет активно наступление по захвату бизнеса как России, так и на Украине, организовывает похищения бизнесменов. Шакро же своим преемником хочет назначить 45-летнего Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес. Пр версии «Прайм Крайм», Зап, после успешного выполнения заказа на Дато Краснодарского, теперь займется устранением Гули, который успел нажить себе много врагов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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