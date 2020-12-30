Росстат отчитался о подорожании новогоднего стола

В среднем россияне потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За год новогодний стол россиян подорожал на 4,56% и в среднем граждане потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат.

«Стоимость новогоднего стола с шампанским и крепким алкоголем составила в 2020 году 6 763 рублей (рост почти на 5%), с шампанским, но без крепкого алкоголя — 5 806 рублей (рост на 5,1%)», — пишет ТАСС. Как говорится в исследовании, самый большой рост цен у картофеля (28,9%), апельсины (24%), яблоки (17,2%), огурцы (16,2%).

Среди всех россиян, новогодний стол стал дороже для жителей Новосибирской области — на 9,7% (всего 6 741 рублей). Значительно подорожал праздничный стол для россиян из Орловской (на 9,6% — 6 607,5 рублей) и Кировской (на 9,6%, 6 050 рублей) областей.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для салата оливье стали дороже для россиян на 6,1%, передает агентство Nation News. Тем временем диетолог Елена Соломатина предупредила, что большую угрозу для желудка представляют салаты, содержащие майонез, пишет «Дни.ру».