Росстат отчитался о подорожании новогоднего стола

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее оформление стола. Екатеринбург, сервировка, новый год, декор, оформление стола, рождество
В среднем россияне потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

За год новогодний стол россиян подорожал на 4,56% и в среднем граждане потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат.

«Стоимость новогоднего стола с шампанским и крепким алкоголем составила в 2020 году 6 763 рублей (рост почти на 5%), с шампанским, но без крепкого алкоголя — 5 806 рублей (рост на 5,1%)», — пишет ТАСС. Как говорится в исследовании, самый большой рост цен у картофеля (28,9%), апельсины (24%), яблоки (17,2%), огурцы (16,2%).

Среди всех россиян, новогодний стол стал дороже для жителей Новосибирской области — на 9,7% (всего 6 741 рублей). Значительно подорожал праздничный стол для россиян из Орловской (на 9,6% — 6 607,5 рублей) и Кировской (на 9,6%, 6 050 рублей) областей.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для салата оливье стали дороже для россиян на 6,1%, передает агентство Nation News. Тем временем диетолог Елена Соломатина предупредила, что большую угрозу для желудка представляют салаты, содержащие майонез, пишет «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...