Свердловские власти раскрыли судьбу Среднеуральского монастыря

У Среднеуральского монастыря должен появиться новый настоятель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Среднеуральский монастырь в будущем должен продолжить свою работу во главе с новым настоятелем. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском правительстве.

«Сейчас ведутся переговоры с инициативной группой, состоящей из оставшихся монахинь. Итогом переговоров должно стать то, что монастырь возобновит свою работу. Для этого в нем должен появиться настоятель. А чтобы его назначила РПЦ, она должна попасть в монастырь, чтобы оценить обстановку и предпринять дальнейшие действия», — сказал источник. Он также отметил, что сейчас для обеспечения порядка на месте дежурит наряд полиции наряду с частным охранным предприятием, с которым у монастыря заключен договор.

В департаменте информационной политики Свердловской области в разговоре с URA.RU воздержались от комментария по вопросу дальнейшей судьбы монастыря. Также корреспондент направил запрос в Екатеринбургскую епархию.

Создателя Среднеуральского женского монастыря, экс-духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской, бывшего схиигумена Сергия (Романова) 29 декабря текущего года задержала полиция — против него возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Десятки монахинь признались Сергию во время проповеди, что готовы умереть в любой момент. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.