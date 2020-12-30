ВЦИОМ: что россияне попросили у Деда Мороза на Новый год

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Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, дед мороз
29% россиян в этом году попросили бы у Деда Мороза здоровье для всех людей в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом году Россияне хотели бы попросить в подарок у Деда Мороза здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«В преддверии Нового года ВЦИОМ спросил у россиян, какие подарки они хотели бы получить от Деда Мороза в этом году. На первом месте — здоровье себе, родственникам и всем людям в целом (29%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Кроме того, 11% россиян пожелали окончание пандемии, вакцину от коронавируса и отмену ограничительных мер.

Увеличение пенсии, повышение уровня жизни и мир во всем мире попросили бы 8% россиян. 7% опрошенных ответили — материальное благополучие, 6% хотели бы хорошую работу и карьерный рост.

Ранее ВЦИОМ провел исследование, согласно которому президента России Владимира Путина готовы пригласить к себе в гости за новогодний стол 49% россиян. На втором месте по популярности среди политиков оказался Владимир Жириновский. Также исследование показало, что героями 2020 года россияне считают врачей и медицинских сотрудников, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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