Владимира Жириновского готовы пригласить к себе в гости за новогодний стол 29% россиян. Такие данные содержатся в исследовании ВЦИОМ. Лидер ЛДПР уступил по результатам опроса лишь президенту РФ Владимиру Путину.
С главой государства хотят встретить Новый год 49% респондентов. На третьем месте после Жириновского идет премьер-министр России Михаил Мишустин с результатом 18%. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу набрал 7% голосов. Во ВЦИОМ уточнили, что участникам опроса предлагалось назвать до пяти фамилий политиков.
Кроме того, ВЦИОМ предложил жителям России выбрать политика 2020 года. С 38% голосов первое место занял Путин, второе место — Мишустин (17%), третье — Шойгу (15%). В ТОП-5 также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (9%) и Жириновский (7%).
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