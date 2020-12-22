Раскрыто число россиян, готовых пригласить Путина на Новый год. В топ ворвался и Жириновский

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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, торощин игорь, жириновский владимир, бокал с вином
С Владимиром Жириновским Новый год готовы встретить 29% жителей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимира Жириновского готовы пригласить к себе в гости за новогодний стол 29% россиян. Такие данные содержатся в исследовании ВЦИОМ. Лидер ЛДПР уступил по результатам опроса лишь президенту РФ Владимиру Путину.

С главой государства хотят встретить Новый год 49% респондентов. На третьем месте после Жириновского идет премьер-министр России Михаил Мишустин с результатом 18%. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу набрал 7% голосов. Во ВЦИОМ уточнили, что участникам опроса предлагалось назвать до пяти фамилий политиков.

Кроме того, ВЦИОМ предложил жителям России выбрать политика 2020 года. С 38% голосов первое место занял Путин, второе место — Мишустин (17%), третье — Шойгу (15%). В ТОП-5 также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (9%) и Жириновский (7%).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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