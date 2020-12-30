Попова сказала, от чего будет зависеть ситуация с COVID в РФ

Ситуация с коронавирусом будет зависеть от поведения людей в новогодние праздники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуацию с коронавирусом в РФ пока нельзя однозначно назвать стабильной, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно», — сказала Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Кроме того, она рекомендовала семьям беречь детей от заражения и не водить их на массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Также глава ведомства посоветовала людям, принимающим лекарства от COVID, не употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь. Такие препараты не совместимы со спиртным.