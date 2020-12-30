Инфекционист назвал главное условие и сроки завершения пандемии

Россия вернется к прежнему образу жизни, если к осени 2021 года хотя бы 50% населения пройдут вакцинацию против коронавируса. Такой прогноз дала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим [вакцинацией] хотя бы под 50% [населения], то увидим результаты», — сказала Шестакова в интервью РИА «Новости». При выполнении этого условия, резко снизится количество новых случаев коронавируса, соответственно значительно снизится нагрузка на здравоохранение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря жители столицы старше 60 лет могут привиться от коронавируса, передает «Утро.ру». А доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что прививаться стоит той вакциной, которою посоветует врач, пишет «Газета Кемерова».
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