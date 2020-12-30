Дмитрий Егоров отметил, что предпочитает одежду, которую можно носить несколько лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Судья Versus Battle, главный редактор журнала «К.Е.Д.» Дмитрий Егоров, известный как «Габонская Гадюка», рассказал о лучших брендах одежды, которым лично доверяет. В разговоре с URA.RU он дал совет молодежи, на какие магазины стоить обратить внимание.

«Очень я люблю отечественный наш бренд CodeRed и два его ответвления — CodeRed Sport и COR. COR — это такая технологичная одежда. CodeRed Sport не совсем спортивные вещи, типа ретро спортивной одежды», — делится Егоров. Среди джинсовых брендов судья из Versus порекомендовал японскую марку Evisu.

Егоров раскрыл, что предпочитает одежду, которую можно носить несколько лет. «Из того, что похоже на вечность, это бренд Dickies, причем брюки и рубашки — это американская рабочая одежда, базовая. Они носятся очень хорошо. Еще есть бренд Carhartt», — рассказал собеседник агентства.

Судья из Versus добавил, что у него есть куртка Carhartt, которую он купил еще в школе. «Она еще до сих пор жива. Мне нравится, как она со временем обирается, но она нормальная», — отметил Егоров. Он подчеркнул, что если удастся купить одежду этой фирмы в США, то эта вещь практически «неубиваемая».

Ранее Дмитрий Егоров рассказал URA.RU, где можно дешево купить модные и качественные кроссовки. По его словам, хорошие варианты можно найти в аутлетах и дисконтах.