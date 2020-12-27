Судья Versus Battle дал совет, какие кроссовки нужно купить зимой

Дмитрий Егоров посоветовал искать кроссовки в аутлетах и дисконтах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Судья Versus Battle, главный редактор журнала «К.Е.Д.» Дмитрий Егоров, известный как «Габонская Гадюка», рассказал, на какие кроссовки стоит обратить внимание в новогодние распродажи. В разговоре с URA.RU коллекционер кроссовок назвал модели, которые можно купить в пределах 10 тысяч рублей.

«Имеет смысл обратить внимание на зимние модели. На ум первым дело, конечно, приходит Asics Fujitrabuco с гортексом, G-TX. Очень хорошие, яркие кроссовки, как раз для тех, кто хочет именно в кроссовках зимой ходить. Они очень хорошо цепляются к поверхности, практически к любой. Так как это гортекс, то очень хорошо держат тепло. Вот их рекомендую настоятельно», — советует Егоров.

Если не рассчитывать на распродажи, то Егоров рекомендует обратить внимание на Adidas Superstar. Он отметил, что у этой серии есть большое количество вариантов, как бюджетных, так и дорогих и на любой вкус. Кроме того, не стоит забывать про Nike AirForce, напомнил судья Versus. Также Егоров посоветовал присмотреться к Puma и Vans.

Он уточнил, что модные кроссовки по хорошей цене можно найти в аутлетах и дисконтах. «Да, ты потратишь много времени, потому что, если это в интернете, то искать нужно, надо удостовериться, что продавец настоящий и не подделку продает. Если это дисконт или аутлеты, они обычно расположены достаточно далеко от центра города, и куда-то специально ехать нужно через весь город. Но зато там может ждать очень много интересных находок по хорошей цене», — заключил Егоров.