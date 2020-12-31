СМИ: Степаненко завела себе молодого любовника

Юмористка Елена Степаненко завела себе молодого любовника. Об этом рассказали поклонники и коллеги звезды.
«Артистка завела себе молодого любовника, ради которого и старается держаться в форме. Коллеги артистки подтверждают эти слухи. Они заявляют, что за женщиной ухаживает поклонник, который гораздо моложе ее», — сообщает портал Kleo.ru. Однако, как уточняет «
Бывший муж артистки Евгений Петросян после развода тайно расписался со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары родился сын Ваган, сообщает «Пятый канал».
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