СМИ: Степаненко завела себе молодого любовника

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Традиционный арфовый концерт в честь Дня всех влюбленных. Екатеринбург, концерт, пара, романтический ужин, влюбленная пара
По мнению коллег, артистка поддерживают свою форму ради молодого любовника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юмористка Елена Степаненко завела себе молодого любовника. Об этом рассказали поклонники и коллеги звезды.

«Артистка завела себе молодого любовника, ради которого и старается держаться в форме. Коллеги артистки подтверждают эти слухи. Они заявляют, что за женщиной ухаживает поклонник, который гораздо моложе ее», — сообщает портал Kleo.ru. Однако, как уточняет «Федеральное агентство новостей», Степаненко пока не готова к серьезным отношениям, она сосредоточена на саморазвитии и работе.

Бывший муж артистки Евгений Петросян после развода тайно расписался со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары родился сын Ваган, сообщает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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