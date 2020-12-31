Диетолог рассказал, как восстановиться после новогоднего застолья

Лучшим средством для восстановления после новогодней ночи является обычная вода. Таким мнением поделился врач-диетолог Андрей Бобровский.
«Сколько бы диетологи не рассуждали, лучше всего восстанавливает самочувствие и дает пользу чистая вода», — рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik. Также восстановить организм после бурной ночи помогут свежевыжатые соки и минеральная вода.
Для того чтобы взбодриться с утра, врач рекомендует пить кофе или чай в умеренных количествах. При этом от традиционного рассола Бобровский советует отказаться, так как он не обладает восстанавливающими для организма свойствами. Также в качестве опохмеляющего средства не подходит и алкоголь — он негативно влияет на организм.
Ранее портал Medikforum со ссылкой на исследования ученых назвал алкогольный напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье. По данным интернет-ресурса, им является виски. Также в список сильного в плане последствий алкоголя попали ром, красное вино и бренди.
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