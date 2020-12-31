31 декабря 2020

Диетолог рассказал, как восстановиться после новогоднего застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление стола. Екатеринбург, сервировка, декор, оформление стола, рождество, новый год
Алкоголь не подходит для восстановления после новогоднего застолья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лучшим средством для восстановления после новогодней ночи является обычная вода. Таким мнением поделился врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Сколько бы диетологи не рассуждали, лучше всего восстанавливает самочувствие и дает пользу чистая вода», — рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik. Также восстановить организм после бурной ночи помогут свежевыжатые соки и минеральная вода.

Для того чтобы взбодриться с утра, врач рекомендует пить кофе или чай в умеренных количествах. При этом от традиционного рассола Бобровский советует отказаться, так как он не обладает восстанавливающими для организма свойствами. Также в качестве опохмеляющего средства не подходит и алкоголь — он негативно влияет на организм.

Ранее портал Medikforum со ссылкой на исследования ученых назвал алкогольный напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье. По данным интернет-ресурса, им является виски. Также в список сильного в плане последствий алкоголя попали ром, красное вино и бренди.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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