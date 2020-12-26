Ученые назвали напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье

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Красноярский экономический форум 2017. Первый день. Красноярск, усталость, экономика, фэйспалм, бизнес
Ученые подчеркнули, что употребление пива вызывает тяжелое похмелье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наиболее тяжелое похмелье вызывает употребление виски. Об этом сообщили ученые, проводившие исследование.

«Самым похмельным является виски», — сообщает портал Medikforum со ссылкой на исследования ученых. Отмечается, что также вызывает сильное похмелье темный ром. В список алкогольных напитков, после которых приходит сильное похмелье, попали красное вино, бренди и пиво.

Особо опасно в праздник пить коктейли, потому что в них смешаны разные виды алкоголя. Врачи подчеркнули, что напиток вызывает особо тяжелое похмелье, если выражено окрашен. Это связано с тем, что алкоголь приобретает цвет за счет токсинов, которые отравляют организм.

Ранее врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев рассказал, что переболевшим коронавирусом следует избегать употребления алкоголя. Это грозит инвалидностью и смертью. Врачи посоветовали запастись кроворазжижающими препаратами к Новому году, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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