Молодежь в соцсетях оценила «Голубой огонек». «Поют они, а стыдно мне»

01 января 2021 в 08:24 Размер текста - 17 +

«Голубой огонек» обрадовал некоторых молодых людей в 2021 году Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия» Пользователи российских соцсетей оценили «Голубой огонек» 2021 года. Мнения разделились, некоторым стыдно за артистов, другие с радостью посмотрели праздничную передачу. «По телевизору Даня Милохин и Басков поют. Поют они, а стыдно мне», — пишет пользователь Twitter Михаил Кюкь. Однако многим молодым людям, наоборот, понравились выступления звезд, они даже пожалели, что не смотрели «Голубой огонек» раньше. Часть пользователей испытала «испанский стыд» при просмотре «Голубого огонька» Twitter, Михаил Кюкь Некоторые пожалели, что в предыдущие годы не интересовались «Голубым огоньком» Twitter, курапики Были и те, кто оказался раздосадован однообразием на российских телеканалах Twitter, Street_rabbit Также в соцсетях появились подростки, которые признаются в любви к песням, которые слушают их бабушки. Из-за этого они тоже смотрели «Голубой огонек» Twitter, Сосканералка Некоторые открыли для себя в названии шоу новые смыслы Twitter, Пузырек Часть пользователей посмеялись над выступлениями артистов Twitter, Новогодний Киберкот Некоторые школьники признаются, что в новогоднюю ночь смотрели «Голубой огонек» без алкогольныз напитков Twitter, moona Нашлись и те, кого выступление Николая Баскова и Дани Милохина не обрадовало Twitter, weizhi В ноябре «Голубой огонек» оказался под угрозой срыва из-за предложения певца Валерия Меладзе, который призывал байкотировать съемки в программе из-за недостаточной помощи артистам в пандемию, пишет RT. Тогда в соцсетях только обрадовались заявлению артиста. Однако позже Меладзе все-таки отказался от своей инициативы, напоминает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.