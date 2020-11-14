14 ноября 2020

Соцсети извратили идею Меладзе закрыть «голубые огоньки». «На отдых, старики!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Россияне, вопреки ожиданиям Валерия Меладзе, обрадовались идее бойкота новогодних телепрограмм Фото: Дарья Попова © URA.RU

Певец Валерий Меладзе предложил артистам бойкотировать съемки в новогодних телепередачах, чтобы люди обратили внимание на проблему отмены концертов из-за коронавируса. Однако в соцсетях россияне обрадовались этой задумке и извратили идею певца — теперь многие надеются, что «голубых огоньков» больше не будет.

«На отдых, старики-разбойники, на отдых!» — написал в «Одноклассниках» пользователь с необычным ником «я латаю мозг». Некоторые россияне даже предложили устраивать такие забастовки каждый год.

Пользователи предложили Меладзе «отдохнуть»
Фото: «Одноклассники», пользователь Я латаю мозг
Пользователи предлагают сделать бойкот ежегодным
Фото: Twitter, пользователь Сталина Гуревич
Некоторые шутят о том, как изменится «Голубой огонек» без звезд
Фото: Twitter, пользователь follyflly
Молодые люди признаются, что не хотят смотреть новогодние программы
Фото: «ВКонтакте», пользователь Игорь Фомичев
В соцсетях даже изобретают свои приметы
Фото: Twitter, пользователь Шляпа Челентано
Часть россиян считает, что знаменитости на самом деле пока не обеднели
Фото: «Одноклассники», пользователь Надежда Волкова
Некоторые ждут, что к бойкоту присоединится певец Григорий Лепс
Фото: «ВКонтакте», пользователь Андрей Евсеев

Ранее Меладзе призвал артистов устроить забастовку и не сниматься в новогодних телешоу, поскольку власти не разрешают проводить концерты из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем звезды шоу-бизнеса сидят без работы. Позже артист признал, что новогодние программы все-таки будут, чтобы порадовать зрителей, пишет телеканал 360.

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