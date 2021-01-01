Число жертв авиакатастроф увеличилось в условиях коронавируса

Количество жертв авиакатастроф в в 2020 году составило 299 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество погибших в авиакатастрофах в 2020 году, несмотря на коронавирусные ограничения, превысило показатели прошлого года. Об этом сообщили в авиационной консалтинговой компании То70.

Согласно представленной компанией статистике, в 2020 году произошло 40 авиапроисшествий с участием пассажирских лайнеров. В пяти из них погибли люди. Общее же количество погибших составило 299 человек. В 2019 году зафиксировано 86 подобных происшествий. Количество погибших составило 257 человек.

Основными авиакатастрофами агентство называет крушение украинского «Боинга» 737-800 в небе над Ираном 8 января (176 погибших), падение с обрыва «Боинга» 737 в Стамбуле 5 февраля (3 человека), крушение Airbus A320-200 22 мая (98 погибших), крушение «Боинга» 737-800 в Индии (21 погибший). Также агентство включило в крупнейшие катастрофы года авиаинцидент с «Боингом» 737-700, произошедший 7 мая в США, в результате которого погиб один человек.