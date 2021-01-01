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Челябинцам предложили бесплатно сдать тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, covid-19, санитарный кордон, коронавирус
Медики развернут пункты тестирования на COVID в торговых центрах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска смогут бесплатно сдать тесты на коронавирус в новогодние праздники. Пункты тестирования будут развернуты в ТРЦ города с 3 по 10 января.

«Жителей города приглашают пройти тестирование на COVID-19», — сообщает пресс-служба мэрии. Тестирование будет проводиться методом ПЦР с 14:00 до 17:00. Сдать тест можно:

  • В ТРК «Куба» по адресу: улица Цвиллинга, 25. Пункт тестирования будет на первом этаже.
  • В ТРК «Горки» на улице Артиллерийской, 136. Тесты будут делать на втором этаже.
  • В ТРЦ «Алмаз» на Копейском шоссе, 64. Место тестирования граждан будет у центрального входа.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результат теста сообщат по телефону. Также его можно будет узнать в поликлинике по месту жительства.

Ранее аналогичную акцию запустили в Магнитогорске. Жители этого города могут сдать тест также с 3 по 10 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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