Челябинцам предложили бесплатно сдать тест на коронавирус

Медики развернут пункты тестирования на COVID в торговых центрах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска смогут бесплатно сдать тесты на коронавирус в новогодние праздники. Пункты тестирования будут развернуты в ТРЦ города с 3 по 10 января.

«Жителей города приглашают пройти тестирование на COVID-19», — сообщает пресс-служба мэрии. Тестирование будет проводиться методом ПЦР с 14:00 до 17:00. Сдать тест можно:

В ТРК «Куба» по адресу: улица Цвиллинга, 25. Пункт тестирования будет на первом этаже.

В ТРК «Горки» на улице Артиллерийской, 136. Тесты будут делать на втором этаже.

В ТРЦ «Алмаз» на Копейском шоссе, 64. Место тестирования граждан будет у центрального входа.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результат теста сообщат по телефону. Также его можно будет узнать в поликлинике по месту жительства.

Ранее аналогичную акцию запустили в Магнитогорске. Жители этого города могут сдать тест также с 3 по 10 января.