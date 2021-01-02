Многие премьеры 2020 года были перенесены на 2021-й из-за пандемии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новый 2021 год обещает быть щедрым на громкие кинопремьеры. В кинотеатрах должны прогреметь сразу несколько больших мировых проектов. URA.RU собрало подборку некоторых картин-хедлайнеров ближайших месяцев, которые точно соберут полные (на 50%) залы кинотеатров.

«Охотники за привидениями: Наследники»

Сиквел фильма 2016 года должен был появиться на экранах еще в июле 2020 года. Однако из-за пандемии COVID премьеру перенесли на 5 марта 2021 года. Известно, что сюжет второй части развернется на ферме в штате Оклахома, где герои обнаружат автомобиль, когда-то принадлежавший знаменитым «охотникам за привидениями».

«Морбиус»

Одним из фильмов Marvel 2021 года станет «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Фильм о знаменитом докторе-вампире должен выйти 18 марта. Картина станет частью серии фильмов Marvel не о супергероях, а о суперзлодеях.

«007: Не время умирать»

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде переносили несколько раз. По последним данным, картина должна выйти 31 марта, а в России — 1 апреля. По сюжету Бонд ведет размеренную жизнь на Ямайке, однако после похищения злодеями важного ученого ЦРУ обращается к нему за помощью.

«Лига справедливости — 2»

Второй фильм о команде супергероев из вселенной DC должен появиться на экранах 8 апреля 2021 года. Известно, что в нем зрители снова увидят Бэтмена, Супермена, Аквамена и Чудо-женщину, которые вместе будут противостоять злу, с которым бы не справились в одиночку.

«Мортал Кобмат»

Фильм по мотивам одноименной игры должен выйти на экраны 15 апреля. Как и самой игре, в центре внимания будут сражения. Все главные герои вселенной Mortal Combat сойдутся на турнире, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Картину хотели показать еще в марте 2020, однако планы изменились из-за пандемии.

«Форсаж -9»

Создатели фильмов о «Форсаже» не устанут никогда, поэтому 26 мая в кино выйдет девятый фильм о гонщиках. По сюжету Доминик Торетто живет спокойной семейной жизнью, однако злодеи, с которыми он боролся, решают отомстить ему за свои неудачи.

«Веном: Да будет Карнаж»

25 июня в кинотеатрах должен выйти второй фильм об одном из самых неочевидных героев вселенной Marvel — Веноме. В нем главную роль вновь исполнит Том Харди. О сюжете известно немного. Но, как следует из названия, в нем появится Карнаж — существо, похожее на Венома.

«Миссия невыполнима — 7»

Не зря Том Круз исполнял опасные трюки, пока мы сидели дома из-за коронавируса — в этом году выйдет седьмой фильм о спецагенте Итоне Ханте. Съемки еще не завершены, однако «Кинопоиск» сообщает, что фильм выйдет на экраны 18 ноября. Подробностей о сюжете пока нет.

«Фантастические твари и где они обитают — 3»

Третья часть серии картин «Фантастические твари», снятых по мотивам произведений Джоан Роулинг. В этот раз она выступила и автором сценария. События в «Фантастических тварях» разворачиваются во вселенной Гарри Поттера задолго до его рождения. В третьем фильме события развернутся во Вторую мировую войну, также в кадре ожидают появления молодого Рубеуса Хагрида и совсем юного Тома Реддла. Фильм должен выйти в прокат 21 ноября.

«Матрица — 4»

2021 год закончится в кинотеатрах возвращением легендарной серии фильмов с Киану Ривзом. Премьера четвертой части «Матрицы» намечена на 22 декабря, в РФ — на 23. По сюжету главные герои будут бороться с компьютерной программой, установившей контроль над Землей. Однако подробности о фильме хранятся в секрете. Известно, что новый фильм не будет приквелом и в нем, по словам Ривза, найдется место для любви.