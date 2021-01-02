Аналитики раскрыли стоимость жилья в новостройках в 2021

Цены на квартиры в новостройках в 2021 году станут меньше на 5-10%. По мнению гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, нынешняя ситуация с удорожанием в следующем году точно не продлится.
«Условия предоставления банками ипотечных займов начинают ужесточаться, в доходах населения пока нет положительной динамики, так как экономика еще полностью не восстановилась. Эти факторы могут привести либо к снижению спроса, либо к торгу и скидкам», — рассказал он в интервью «Российской газете». В октябре 2020 года договоров долевого участия в Москве было зарегистрировано уже на 17% меньше, чем в сентябре.
Покупательский ажиотаж снизило продление программы льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок, уточняет телеканал 360. По мнению аналитиков портала, рост цен возобновится не ранее 2022 года.
При этом ранее Луценко заявлял, что в 2021 году рост цен на первичном рынке составит около 10-12%, а на вторичном — 5-7%. Эксперт «Сбера» Кирилл Царев связывает текущий рост цен с сокращением предложения на рынке, программой льготной ипотеки и введенными в прошлом году эскроу-счетами, пишет агентство Nation News. Президент России Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на удорожание жилья в России, сообщает RT.
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