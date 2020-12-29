В 2021 году в России резко подорожает жилье

Начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость, продолжится и в 2021 году. Эксперты полагают, что новое жилье в наступающем году может подорожать на 12%.
«Мы прогнозируем в 2021 году рост цен на первичном рынке около 10-12%, на вторичном — 5-7%», — цитирует РИА «Новости» гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко. По его словам, причиной этого может стать продление программы льготной ипотеки и дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
Ранее URA.RU писал, что квартиры в 2020 году подорожали почти во всех крупных городах страны. Об этом заявили специалисты федерального портала «Мир квартир».
Девять из десяти всех акций и скидок при покупке недвижимости в новостройках в России являются маркетинговыми ходами. Об этом сообщает агентство Nation News.