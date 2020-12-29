29 декабря 2020

В 2021 году в России резко подорожает жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Усть-Катав. Челябинская область, строительство, стройка, кирпич
Цены на новые квартиры могут вырасти на 12% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость, продолжится и в 2021 году. Эксперты полагают, что новое жилье в наступающем году может подорожать на 12%.

«Мы прогнозируем в 2021 году рост цен на первичном рынке около 10-12%, на вторичном — 5-7%», — цитирует РИА «Новости» гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко. По его словам, причиной этого может стать продление программы льготной ипотеки и дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее URA.RU писал, что квартиры в 2020 году подорожали почти во всех крупных городах страны. Об этом заявили специалисты федерального портала «Мир квартир».

Девять из десяти всех акций и скидок при покупке недвижимости в новостройках в России являются маркетинговыми ходами. Об этом сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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