Банкир назвал условия для рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотечного кредита будет выгодно только в случае, если понижение ставки окупит затраты на переоформление займа. Об этом рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
«О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%», — рассказал Красильников агентству ТАСС. По его словам, об этой мере стоит задуматься также, если платить по кредиту осталось не менее года, иначе переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки. Он подчеркнул, что рефинансирование также подойдет для объединения несколько кредитов от разных банков в один.
Представитель банка напомнил, что иногда при рефинансировании нужно расторгать кредитный договор и платить штраф. Также придется потратиться на оценку недвижимости и страхование.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин считает, что ипотечные ставки в России должны снизить до 4-5%. Именно такой показатель наблюдается в странах с высокими показателями по жилищному строительству. Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев полагает, что цены на жилье выросли из-за падения рубля, сокращение объемов текущего строительства, перехода на эскроу-счета и сниженная ставка по ипотеке, пишет «Национальная служба новостей».
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