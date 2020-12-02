В России ожидают рекордное снижение ипотечных ставок

Ипотечную ставку в России нужно снизить до 4-5%. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«Если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран — ипотека должна быть 4-5%», — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс». Именно такая ставка в странах с высокими показателями по жилищному строительству. Он отметил, что правительство также планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Вице премьер сообщил, что на сегодняшний день порядка 80-90% всех кредитов на новостройки идет через льготную ипотеку. Он подчеркнул, что благодаря льготной программе в строительство придет порядка 2 трлн рублей.
Интерес россиян к ипотечным кредитам в следующем году снизится, но при этом вырастет количество сделок по рефинансированию и увеличится объем проблемной задолженности, передает телеканал 360. Зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин считает, что даже после отмены льготной ипотеки ставки по ней могут начать падать, несмотря на то, что они уже находятся на историческом минимуме.
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