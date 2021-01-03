Даня Милохин сменил образ. «Принцеска наша!» Фото

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Марш матерей. Москва, единорог, воздушный шарик, зонт, девушка
Для своих новых фотографий он выбрал образ единорога Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Блогер Даня Милохин поделился с подписчиками своими планами на новогодние праздники. Соответствующий пост он дополнил фотографиями в новом образе.

«Ну? я полетела в Геленджик», — написал он в своем Instagram. Пользователи оценили фотографии Дани положительно, однако не поняли, почему он пишет в женском роде.

Пользователи радостно восприняли новые фото Милохина
Instagram
Люди вышли с блогером на одну волну, поддержав форму подписи фото
Instagram
Но некоторых вопрос женского пола в подписи все же мучает
Instagram
Блогера сравнили с популярным рэпером
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Кто-то предлагает ему полететь в Грозный к рэперу Эльдару Джарахову
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На новогодние праздники отдыхать уехали также певица, телеведущая Ольга Бузова со своим молодым человеком Давидом Манукяном. Для отпуска они выбрали Мальдивы, сообщает агентство Nation News. Рэпер Моргенштерн также не остался в Москве на праздники, а уехал отмечать Новый год в пустыню с DJ Smash (Андреем Ширманом) и солистом группы Rammstein Тилем Линдеманном.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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