Для своих новых фотографий он выбрал образ единорога Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Блогер Даня Милохин поделился с подписчиками своими планами на новогодние праздники. Соответствующий пост он дополнил фотографиями в новом образе.

«Ну? я полетела в Геленджик», — написал он в своем Instagram. Пользователи оценили фотографии Дани положительно, однако не поняли, почему он пишет в женском роде.

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На новогодние праздники отдыхать уехали также певица, телеведущая Ольга Бузова со своим молодым человеком Давидом Манукяном. Для отпуска они выбрали Мальдивы, сообщает агентство Nation News. Рэпер Моргенштерн также не остался в Москве на праздники, а уехал отмечать Новый год в пустыню с DJ Smash (Андреем Ширманом) и солистом группы Rammstein Тилем Линдеманном.