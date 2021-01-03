Блогер Даня Милохин поделился с подписчиками своими планами на новогодние праздники. Соответствующий пост он дополнил фотографиями в новом образе.
«Ну? я полетела в Геленджик», — написал он в своем Instagram. Пользователи оценили фотографии Дани положительно, однако не поняли, почему он пишет в женском роде.
На новогодние праздники отдыхать уехали также певица, телеведущая Ольга Бузова со своим молодым человеком Давидом Манукяном. Для отпуска они выбрали Мальдивы, сообщает агентство Nation News. Рэпер Моргенштерн также не остался в Москве на праздники, а уехал отмечать Новый год в пустыню с DJ Smash (Андреем Ширманом) и солистом группы Rammstein Тилем Линдеманном.
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