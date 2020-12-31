Моргенштерн отмечает Новый год в пустыне с Линдеманом и DJ Smash. Фото

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Рэпер Моргенштерн отмечает Новый год в пустыне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн уехал праздновать Новый год в пустыне. Компанию ему составил DJ Smash (Андрей Ширман) и солист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Также с рэпером поехала его девушка Диляра Зинатуллина. Свое местоположение артист показал в сторис в Instagram.

«Рамштайн топ», — подписал Моргенштерн фото со своей компанией. Все они собрались на вечеринке в честь Нового года, где для гостей устроили разнообразную программу, которую блогер публикует у себя в Instagram.

Ранее Моргенштерн выпустил клип на новую песню, в котором подвел итоги своего 2020 года. Он рассказал про открытый ресторан в Москве, про новые хиты, вошедшие в топ-чарты, а также про восемь клипов, общее число просмотров которых превышает 80 млн, пишет агентство Nation News. В этом году он также вошел в десятку самых упоминаемых в СМИ музыкантов, сообщают «Невские новости».

Для звезд устроили новогоднее празднество
Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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