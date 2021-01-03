03 января 2021

В РФ появится онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Куйвашева на УЗТМ. Екатеринбург, снег, пробка, дорога, автомобили
Компании смогут проверить своих водителей на предмет нарушения ПДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2021 году в России появится онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщили в МВД России.

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Информации о конкретных сроках нет.

Такая цифровая платформа разрабатывается совместно с Минкомсвязью и будет работать на базе ГИБДД. Сервис позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. Причем в базу обещают занести всех нарушителей — и россиян, и иностранцев.

Воспользоваться базой данных смогут, в том числе, агрегаторы такси и каршеринговые компании. В МВД говорят, что проведение таких «пакетных» автоматизированных проверок в первую очередь носит профилактический характер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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