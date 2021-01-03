В РФ появится онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД

В 2021 году в России появится онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщили в МВД России.
«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Информации о конкретных сроках нет.
Такая цифровая платформа разрабатывается совместно с Минкомсвязью и будет работать на базе ГИБДД. Сервис позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. Причем в базу обещают занести всех нарушителей — и россиян, и иностранцев.
Воспользоваться базой данных смогут, в том числе, агрегаторы такси и каршеринговые компании. В МВД говорят, что проведение таких «пакетных» автоматизированных проверок в первую очередь носит профилактический характер.
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