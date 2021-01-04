Пушков объяснил, почему Байден провалит миссию по спасению мира

Избранный президент США Джозеф Байден не способен изменить мир к лучшему. Среди причин — преклонный возраст политика и нестабильная ситуация в США. Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
2 января газета Bild назвала трех политиков, которые, по мнению жителей Германии, смогут улучшить ситуацию в мире. Новому главе Белого дома Джо Байдену отдали предпочтение 62% немцев, в то время как канцлеру Германии Ангеле Меркель доверие выразили только 60% респондентов. Третьим в списке более влиятельных политиков значится президент Франции Эммануэль Макрон — на него возлагают надежды 57% участников опроса.
«Что касается Байдена […] все же можно посоветовать им (немцам) на него особо не полагаться: и возраст преклонный, и Америка нестабильна, и пандемия там далека от завершения. Опрос скорее отражает дефицит лидеров в западном мире, чем обоснованность надежд участников опроса», — отметил Пушков.
Ранее Пушков заявил, что избранному президенту США Джозефу Байдену придется нелегко на посту главы государства. По его словам, демократ выглядит как первый президент США со времен Авраама Линкольна, которого большинство граждан считали нелегитимным еще до инаугурации. Политик напомнил, что американский лидер Дональд Трамп назвал конкурента «фейковым президентом», а половина страны верит в его украденную победу.
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