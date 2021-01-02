Пушков предрек плохое начало выздоровления США при Байдене

Избранному президенту США Джозефу Байдену придется нелегко на посту главы государства. Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
По его словам, демократ выглядит как первый президент США со времен Авраама Линкольна, которого большинство граждан считали нелегитимным еще до инаугурации. Такое сравнение сенатор почерпнул из лондонского издания Financial Times. Политик напомнил, что американский лидер Дональд Трамп назвал конкурента «фейковым президентом», а половина страны верит в его украденную победу. «Байдену придется нелегко», — заявил Пушков.
Ранее сенатор заявил, что при новом президенте Джо Байдене Вашингтон будет усиливать свое влияние в странах СНГ, конкурируя с Россией. Такой вывод Пушков сделал, анализируя интервью экс-посла США в РФ Майкла Макфола изданию The Insider.
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