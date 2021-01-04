Аналитики: при каком условии сработает льготная ипотека на дачи

Программа льготной ипотеки должна действовать хотя бы три года, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программа льготной ипотеки на загородные дома должна действовать в России не менее трех лет. Только так можно поддержать спрос на частное строительство. С таким заявлением выступили аналитики компании «Инком-недвижимость».

«Оживить загородное строительство программа льготной ипотеки на индивидуальные дома сможет, только если будет действовать хотя бы три года», — заявили эксперты в беседе с «Российской газетой». Этого времени, по их мнению, должно хватить, чтобы девелоперы успели подготовить и реализовать свои проекты.

При действии программы льготного строительства в течение нескольких лет количество поселков с готовыми домами увеличится в три раза, прогнозируют в компании. За этим должен вырасти и спрос. Однако после пандемии спрос на загородное жилье упадет, считают аналитики.

Ранее девелоперы дали советы по приобретению недвижимости на российском рынке, передает RT. Так, первые месяцы нового года эксперты считают лучшим временем для покупки вторичного жилья. Но стоимость недвижимости в 2021 году может подорожать до 12%.