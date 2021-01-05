Представитель Кремля рассказал, как ругается Путин

Песков признался, что Путин жестко критиковал его Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что неоднократно сталкивался с жесткой критикой главы государства. Этой информацией он поделился в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое вышло на youtube-канале «Соловьев LIVE».

«Слава богу, не очень [часто], но бывают какие-то моменты, которые нужно впоследствии корректировать», — пояснил он, рассказывая, часто ли президент ругается. Отвечая на вопрос Соловьева: «Часто ли вы стояли на грани увольнения?», Песков добавил: «Я сталкивался с серьезной критикой президента. Жить сразу не хочется».

В конце декабря Песков высказал мнение о 2020 годе в целом. «Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный», — сделал выводы он.