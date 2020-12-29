Представитель Кремля рассказал о последствиях уходящего года

По словам Дмитрия Пескова 2020 год был нервным для всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последствия 2020 года будут плохими, а сам год выдался нервным для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный», — передает РИА «Новости» слова Пескова, сказанные в интервью RTVI. Он также добавил, что человечество еще до конца не понимает последствий уходящего года, а они однозначно будут плохими. Однако благодаря пережитым сложностям, по словам Пескова, правительство России теперь более менее понимает, как исправить сложившуюся ситуацию в стране.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризис в России будет иметь очищающее воздействие на экономику. Останутся наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане издержек игроки.