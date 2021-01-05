Прошлый год стал в России самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай», — цитирует эксперта ТАСС.
Вильфанд также добавил, что в Москве в 2020 году среднегодовая температура оказалась сразу на 3 градуса выше нормы. По словам синоптика, такие рекорды связаны с глобальным потеплением.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал об изменении длительности времен года в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», из-за глобального потепления в ближайшее время начнет уменьшаться зимний период. По мнению климатолога Екатерины Пестряковой, погодные аномалии, в частности, малоснежные зимы, могут привести к страшным последствиям для природы.
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