05 января 2021

Гидрометцентр заявил о погодном рекорде в России. «Просто редчайший случай»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия установила новый погодный рекорд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прошлый год стал в России самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай», — цитирует эксперта ТАСС.

Вильфанд также добавил, что в Москве в 2020 году среднегодовая температура оказалась сразу на 3 градуса выше нормы. По словам синоптика, такие рекорды связаны с глобальным потеплением.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал об изменении длительности времен года в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», из-за глобального потепления в ближайшее время начнет уменьшаться зимний период. По мнению климатолога Екатерины Пестряковой, погодные аномалии, в частности, малоснежные зимы, могут привести к страшным последствиям для природы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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