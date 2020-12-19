Климатолог назвала страшное последствие малоснежной зимы в РФ

Из-за малого количества снега зимой реки могут обмельчать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Малоснежная зима может привести к маловодию рек. Об этом URA.RU сообщила кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, член Русского географического общества, метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова

«Это страшно. Реки только начинаются на Урале. Это грозит маловодием. А мы питаемся за счет водохранилищ, а они маленькие на Урале», — сказала Пестрякова. По словам климатолога, большинство уральских рек снегового питания. Она объяснила, что европейские и азиатские территории асинхронны по увлажнению, а маловодие всегда чередуется с многоводием. «Надеюсь не будет засухи, как в 1973 году», — добавила метеоролог. Специалист выразила надежду, что осадки выпадут в январе, так как в феврале их традиционно мало.

Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов объяснил погодные аномалии следствием особенностей атмосферной циркуляции (взаимное распределение на территории циклонов и антициклонов, а также длительность их пребывания на определенной территории). Он отметил, что в этом году некоторых регионах России декабрь станет самым солнечным за историю наблюдений. Это связано с распространением антициклона и отсутствием осадков, но в отличие от предыдущей зимы количество пока не выпавшего снега может быть скомпенсировано. «Общие тенденции движутся к потеплению зимнего сезона, но такого резкого перехода к бесснежным зимам, как был на европейской территории предыдущей зимой, ожидать не следует, но общий тренд на потепления будет продолжаться на всей территории России», — объяснил специалист.