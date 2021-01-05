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Курганцы часами стоят в очереди, чтобы закрыть больничные. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологический диспансер. Курган, очередь , ожидание, поликлиника, народ, больница, люди
Только один кабинет принимает курганцев, желающих закрыть больничные (фото архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана часами ожидают приема врача в поликлинике №1 в Заозерном. Людей пригласили закрыть больничные, но работает только один кабинет. Об этом URA.RU рассказали пациенты.

«Сижу уже третий час. В коридоре собралось около 100 человек. Работает всего один кабинет. При этом людей пригласили прийти именно в этот день. Неужели не могут открыть еще кабинет», — пояснил один из посетителей поликлиники. Другой пациент добавил, что на прием одного человека врач тратит примерно 10 минут. «Тут не вина медика, что часами приходится ждать. Некоторые люди, увидев огромную очередь, ушли, но когда вернулись снова, увидели, что меньше народу не становится. А закрывать больничный надо», — сказал курганец.

Пациенты обращались на телефон справочной службы 122. Там им пообещали разобраться в причинах и перезвонить. Но пока ответа не было.

По словам пациентов, еще большего наплыва медики ожидают 11 января. В этот день придет основная часть переболевших, которым необходимо закрывать больничные.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Врачи принимают пациентов за 10 минут, но в поликлинике образовались часовые очереди
Фото: предоставлено читателем URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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