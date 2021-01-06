На водопаде Елизовского района Камчатки под завалом оказалась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Один человек погиб.
«По предварительной информации, один человек погиб», — передает агентство «Кам 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Еще одного пострадавшего удалось извлечь из-под завалов.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть ребенок, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Двое человек остаются под завалами.
Ранее сообщалось, что на Вилючинском водопаде Камчатки обвалились ледяные глыбы. Под ними оказались пять человек, передают в региональном МЧС.НА место происшествия прибыли спасатели и медики.
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