В Госдуме раскрыли, как изменятся зарплаты бюджетников

Бюджетникам станут платить больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Окладная часть зарплаты бюджетников в России вырастет. Об этом URA.RU рассказали депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб и Олег Шеин. По мнению депутатов, оклады должны составлять не менее 70-90% от зарплаты.

«Сегодня у нас непропорционально разная зарплата за труд равной ценности. Чтобы это исключить, правительство взялось регулировать данную сферу деятельности. Мы надеемся, что со временем окладная часть зарплаты будет составлять не менее 70%. Сегодня часто окладная часть составляет мизер, а все остальное — набавки и стимулирующие выплаты», — отмечает Бессараб. Она также добавила, что некоторые категории работников могут не сразу почувствовать увеличение зарплаты, потому что где-то были завышения, однако в целом зарплаты бюджетников вырастут.

«Уже много лет обсуждается предложение вернуться к системе, когда 70% зарплаты, а лучше 90% — это твердый оклад, твердые тарифы, а премия составляет небольшую долю», — уточнил Шеин. При этом он подчеркнул, что речи об уменьшении дифференциации в зарплатах в разных регионах пока нет. Депутат напомнил, что в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина зарплата врачей и учителей должна быть построена в зависимости от средней зарплаты промышленных работников в регионе. Он уверен, что пока от этой системы отходить не будут.

С 2021 года в России начнет работать новая система начисления зарплаты бюджетникам. Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять компенсационные, стимулирующие выплаты и условия их назначения. Ранее Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. В октябре прошлого года им проиндексировали зарплаты на 3%, напоминает RT.