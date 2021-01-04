04 января 2021

В Госдуме раскрыли новые правила начисления зарплат бюджетникам

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ начинает действовать новая система начисления зарплаты бюджетникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2021 года в России начинает работать новая система начисления зарплаты работникам бюджетной сферы. Схема включает базовую ставку им тарифную сетку из 18 разрядов. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять компенсационные, стимулирующие выплаты и условия их назначения. Зарплата будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии не менее 5%, доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за учёную степень, звание и длительный стаж — от 10% до 30%, а также других дополнительных платежей. По словам Кабановой, новые зарплаты также будут учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.

«Общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях — 120%. Кроме этого, бюджетники могут получать материальную помощь в размере 30% от оклада и помощь на оздоровление — 50% от оклада», — передает «Парламентская газета».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Как отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов, это позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Согласно документу, правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат.

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