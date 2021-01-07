В «КП» узнали, как пенсии россиян сделать справедливыми

Затраты бюджета на выплаты работающим пенсионерам призывают увеличить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Власти должны вернуть все долги старикам, выплатить компенсации работающим пенсионерам либо предложить справедливую индексацию пенсий для всех пожилых граждан. Три сценария распределения выплат по старости и затраты бюджета на пенсионеров просчитали журналисты.

По данным журналистов «Комсомольской правды» за пять лет, что не проводилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, государство сэкономило на них больше триллиона рублей. Журналисты предлагают правительству раздать эти деньги всем работающим пенсионерам. «В среднем каждый из них в этом случае получит по 100 тысяч рублей», — посчитали авторы статьи, но тут же оговорились, что этот сценарий является утопичным, так как у государства таких денег нет.

Второй сценарий предполагает выплатить все индексации, уравняв в правах работающих и неработающих пенсионеров. «В этом случае компенсировать все накопившиеся долги работающим пенсионерам никто не будет. Но зато они получат приличную прибавку к пенсии — в 3 — 4 тысячи рублей в месяц в среднем», — пишут журналисты «КП». По их мнению, этот вариант потребует от государства дополнительно потратить только в этом году 400 млрд рублей. Но обязательства придется исполнять уже ежегодно, что для власти может стать проблематичным.

Наиболее вероятным представляется сценарий, по которому работающие пенсионеры смогут рассчитывать только на новые индексации. «Тогда пенсия у них будет расти каждый год теми же темпами, что и у неработающих пенсионеров. А вот пропущенные индексации вернут лишь после увольнения и полноценного выхода на заслуженный отдых», — говорится в статье. В этом случае от государства понадобиться 100 млрд рублей дополнительных расходов в год. Важный момент: при этом сценарии диспропорция между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров перестанет с каждым годом увеличиваться. Журналисты напомнили, что для работающих пенсионеров максимальная прибавка к пенсиям в 2020 году была 279 рублей (индексация проводилась в августе), тогда как неработающим сделали индексацию пенсий около одной тысячи рублей.