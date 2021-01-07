Глава ТПП предупредил о росте цен на жилье в России

Цены на жилье в России будут расти из-за подорожания труда наемных рабочих. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП) Сергей Катырин.
«Идет повышение стоимости строительства. И нужно все больше и больше средств, чтобы эту стройку осилить», — цитирует «Российская газета» Катырина. По его словам, из-за роста расходов на строку вырастут и цены на жилье.
Катырин подчеркнул, что значительная часть средств на стройке уходит на зарплату рабочим. Бизнесу приходится устанавливать невысокую зарплату, на которую зачастую соглашаются только мигранты, рассказал промышленник. Он уверен, что строители должны трудиться в достойных условиях и получать достаточно высокую зарплату.
Ранее гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что цены на жилье не будут расти в 2021 году. Он уверен, что в России появятся скидки на недвижимость. Если этого не произойдет, то спрос на жилье упадет.
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