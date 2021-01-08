МВД сможет лишать автомобилистов машин из-за нового правила

Данные о техосмотре теперь нельзя будет сфальсифицировать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство не безопасно. Соответствующие изменения в закон могут вступить в силу с 1 марта 2021 года.

«Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр, аннулируется органом государственного контроля (надзора)», — говорится в проекте изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», опубликованном на портале проектов нормативных актов. Оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлечен к административной ответственности («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»).

С 2021 года автомобиль до и после техосмотра придется фиксировать на камеру, чтобы было видно передние номера машины. А покупка диагностической карты станет невозможной, так как она будет оформляться в электронном виде в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система), сообщает деловая газета «Взгляд». Также МВД ужесточило правила эксплуатации автомобиля, поэтому СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) смогут забирать прямо на дороге за невключенные фары и неработающий поворотник, сообщает « Царьград ».