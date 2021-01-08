Экономист назвал два условия для восстановления экономики России

Нефть будет расти на фоне новостей о вакцине от коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Снижение роли государства в экономике России, а также ослабление контроля над экономикой со стороны государства помогут восстановить эту сферу, в отличие от роста цен на нефть, который не сможет явно повлиять на ситуацию в стране. Таким мнением поделились экономисты в беседе с URA.RU. Ранее стоимость нефть марки Brent выросла до 55 долларов за баррель, что является рекордом с февраля прошлого года.

«Российская экономика находится в болоте и будет там находится до тех пор, пока не начнутся коренные реформы», — считает независимый экономист, аналитик по нефтяному сектору Нарек Авакян. Первое, что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась — это снизить роль государства в экономике до 20-25%, сказал аналитик. Второе — сократить число административных барьеров, так как сейчас экономическая сфера слишком зарегулирована.

Он добавил, что сейчас частный сектор слишком незащищен. Экономист отметил, что рост цен на нефть поможет залатать лишь небольшие дыры в бюджете. В качестве примера аналитик привел расходы на социальную сферу.

С тем, что рост стоимости нефти не скажется глобально на российской экономике согласны бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев и экономист Константин Селянин. «Для экономики гораздо важнее объемы экспорта нефти и другого сырья. Этот маленький кусочек, который получили экспортирующие компании, никак на российской экономике не скажется», — сказал экс-министр в разговоре с URA.RU. При этом эксперты отметили, что на рубле рост нефти уже отразился.

По словам Селянина, российская валюта укрепилась по сравнению с последней неделей прошлого года. «Положительно на нефти сказываются новости о борьбе с пандемией, о вакцинах. Обратный эффект же производят такие новости, как о „британском“ штамме коронавируса. Чем лучше новости, тем больше надежд на восстановление мировой экономики», — заключил эксперт.