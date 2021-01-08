Нефть побила рекорд стоимости с февраля

Такой отметки стоимость нефти не достигала с февраля 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефть марки Brent достигла в стоимости уровня февраля прошлого года. По данным платформы Investing.com, теперь баррель нефти оценивается в 55 долларов.

Последний раз такая стоимость была зафиксирована 25 февраля 2020 года. По данным платформы, стоимость нефти начала падать с января прошлого года. Максимум был зарегистрирован девятого января на отметке в 65,37 долларов. Затем наблюдалось падение, минимальная стоимость 19 апреля составила 19,33 долларов за баррель.

В первых числах января рост нефти оценили в 5,23%, пишет деловая газета «Взгляд». Это произошло из-за опубликования неофициальных переговоров представителей России и Саудовской Аравии по вопросу объемов добычи нефти, уточняет « Царьград ». Аналитики считают, что цена в 2021 году будет колебаться в районе 50-55 долларов.

Нефть показывает рост, приближаясь к максимальным показателям начала прошлого года скрин Investing.com