Нефть побила рекорд стоимости с февраля

Нефть марки Brent достигла в стоимости уровня февраля прошлого года. По данным платформы Investing.com, теперь баррель нефти оценивается в 55 долларов.
Последний раз такая стоимость была зафиксирована 25 февраля 2020 года. По данным платформы, стоимость нефти начала падать с января прошлого года. Максимум был зарегистрирован девятого января на отметке в 65,37 долларов. Затем наблюдалось падение, минимальная стоимость 19 апреля составила 19,33 долларов за баррель.
В первых числах января рост нефти оценили в 5,23%, пишет деловая газета «Взгляд». Это произошло из-за опубликования неофициальных переговоров представителей России и Саудовской Аравии по вопросу объемов добычи нефти, уточняет «
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