Нефть побила рекорд стоимости с февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Такой отметки стоимость нефти не достигала с февраля 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефть марки Brent достигла в стоимости уровня февраля прошлого года. По данным платформы Investing.com, теперь баррель нефти оценивается в 55 долларов.

Последний раз такая стоимость была зафиксирована 25 февраля 2020 года. По данным платформы, стоимость нефти начала падать с января прошлого года. Максимум был зарегистрирован девятого января на отметке в 65,37 долларов. Затем наблюдалось падение, минимальная стоимость 19 апреля составила 19,33 долларов за баррель.

В первых числах января рост нефти оценили в 5,23%, пишет деловая газета «Взгляд». Это произошло из-за опубликования неофициальных переговоров представителей России и Саудовской Аравии по вопросу объемов добычи нефти, уточняет «Царьград». Аналитики считают, что цена в 2021 году будет колебаться в районе 50-55 долларов.

Нефть показывает рост, приближаясь к максимальным показателям начала прошлого года
скрин Investing.com

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...