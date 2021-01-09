09 января 2021

Юрист: у россиян есть шанс избавиться от рекламы по телефону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телефон Альбины. Челябинск, телефон, спам, смартфон, звонки
Пока единственным вариантом защититься от спамеров является блокировка их номеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единственным действенным способом избавления от навязчивой телефонной рекламы является блокировка номеров. Таким мнением поделился криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«Единственное, что я могу порекомендовать, — это использовать функцию смартфона по созданию списка „черных“ номеров», — цитирует Вехова радио Sputnik. По его словам, в настоящее время, подобные списки являются единственной технической возможностью оградить себя от постоянных телефонных прозвонов.

Вехов подчеркнул, что юридически на данный момент невозможно запретить рекламщикам обзвон россиян. Однако в Госдуме уже обсуждаются поправки в законодательство, предусматривающие введение ответственности для рекламщиков.

Ранее Минцифры разработало проект изменений в закон «О связи» для защиты россиян от телефонного спама. Согласно документу, абонент вправе сам обратиться к своему оператору с требованием заблокировать номера спамеров. Сам оператор в свою очередь передает базы с такими номерам в Роскомнадзор. В случае, если с данного номера действительно велись рекламные атаки, он будет заблокирован.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...