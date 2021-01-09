Юрист: у россиян есть шанс избавиться от рекламы по телефону

Единственным действенным способом избавления от навязчивой телефонной рекламы является блокировка номеров. Таким мнением поделился криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
«Единственное, что я могу порекомендовать, — это использовать функцию смартфона по созданию списка „черных“ номеров», — цитирует Вехова радио Sputnik. По его словам, в настоящее время, подобные списки являются единственной технической возможностью оградить себя от постоянных телефонных прозвонов.
Вехов подчеркнул, что юридически на данный момент невозможно запретить рекламщикам обзвон россиян. Однако в Госдуме уже обсуждаются поправки в законодательство, предусматривающие введение ответственности для рекламщиков.
Ранее Минцифры разработало проект изменений в закон «О связи» для защиты россиян от телефонного спама. Согласно документу, абонент вправе сам обратиться к своему оператору с требованием заблокировать номера спамеров. Сам оператор в свою очередь передает базы с такими номерам в Роскомнадзор. В случае, если с данного номера действительно велись рекламные атаки, он будет заблокирован.
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