30 сентября 2020

Найден способ, как защитить россиян от телефонного спама

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган , потапов андрей, разговаривает по телефону
В России создадут систему для блокировки телефонного спама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне смогут обращаться к операторам с требованиями о блокировке рекламных номеров. Соответствующий проект изменений в закон «О связи» разработало Минцифры.

«Согласно проекту, абонент сам может обратиться к оператору связи с требованием о блокировке номера спамера. Сотовая компания передаст сведения в специальную систему, которую будет вести Роскомнадзор. В случае подтверждения спама номер в течение суток занесут в перечень и заблокируют», — передают «Известия».

Представители телеком-рынка считают, что появление дополнительной структуры повлечет для операторов дополнительные расходы и не приведет к нелаемому результату. Сотрудник МТС Алексей Меркутов заявил, что в предложенном варианте законопроекта содержатся моменты, которые могут вступать в противоречие с нормами о защите тайны связи. Оператор предлагает отдельно прорабатывать вопросы защиты от спама или мошенников. По его словам, перед принятием норм о блокировке целесообразно провести эксперимент по апробации технических решений.

Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что главное преимущество телефонных мошенников — утечка данных из банков. Это позволяет злоумышленникам знать имя и фамилию жертвы, номер счета и сумму на нем, передает RT. Эксперты посоветовали россиянам не отвечать на звонки с неизвестных номеров, особенно коротких, городских, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (это номера для оказания платных услуг).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...