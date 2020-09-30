Найден способ, как защитить россиян от телефонного спама

Россияне смогут обращаться к операторам с требованиями о блокировке рекламных номеров. Соответствующий проект изменений в закон «О связи» разработало Минцифры.
«Согласно проекту, абонент сам может обратиться к оператору связи с требованием о блокировке номера спамера. Сотовая компания передаст сведения в специальную систему, которую будет вести Роскомнадзор. В случае подтверждения спама номер в течение суток занесут в перечень и заблокируют», — передают «Известия».
Представители телеком-рынка считают, что появление дополнительной структуры повлечет для операторов дополнительные расходы и не приведет к нелаемому результату. Сотрудник МТС Алексей Меркутов заявил, что в предложенном варианте законопроекта содержатся моменты, которые могут вступать в противоречие с нормами о защите тайны связи. Оператор предлагает отдельно прорабатывать вопросы защиты от спама или мошенников. По его словам, перед принятием норм о блокировке целесообразно провести эксперимент по апробации технических решений.
Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что главное преимущество телефонных мошенников — утечка данных из банков. Это позволяет злоумышленникам знать имя и фамилию жертвы, номер счета и сумму на нем, передает RT. Эксперты посоветовали россиянам не отвечать на звонки с неизвестных номеров, особенно коротких, городских, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (это номера для оказания платных услуг).
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