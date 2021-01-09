СМИ: умерла мать актера Алексея Панина

Скончалась мать актера Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова. Об этом сообщили СМИ, однако сам актер об инциденте ничего не сообщал.
«Татьяна Власова ушла из жизни еще во вторник, 5 января. Но знали об этом только самые близкие», — пишут «Дни.ру». Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос приезда Панина в Москву на похороны матери — ранее артист переехал жить в Испанию.
На момент написания новости URA.RU не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию. По имеющемуся номеру Алексея Панина на звонок корреспондента агентства не ответили.
Власова много лет работала редактором издательства «Наука» и всегда поддерживала своего знаменитого сына. Отец 43-летнего Панина скончался, когда актеру было 20 лет.
О своем намерении переехать с дочерью в Испанию Панин заявил еще в марте прошлого года. Ранее он также признался в ненависти к России и заявил, что это «грязная, уголовная, гомофобная страна».
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