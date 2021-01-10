Сын Лукашенко раскрыл, какую музыку играет девушкам

Лукашенко-младший дал интервью на телеканале «Россия 1» kremlin.ru

Чтобы впечатлить свою возлюбленную, нужно исполнять романтическую музыку. Об этом заявил сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Во время интервью с Наилей Аскер-Заде Александр Лукашенко заявил, что его сын несколько лет играет на фортепиано и является поклонником композитора Сергея Рахманинова. Президент также отметил, что сложно найти даму сердца, которая бы любила Рахманинова. «Не встречал [такую девушку]. Для дамы сердца есть другой репертуар, с более романтической направленностью», — добавил Николай. Также Лукашенко-младший признался, что кроме музыки любит спорт.

В социальных сетях 16-летний Николай Лукашенко пользуется большой популярностью среди девушек. Например, в Twitter девушки писали, что сын Александра Лукашенко похож на принца Уильяма, и отмечали — Николай симпатичнее сына американского президента Дональда Трампа.

Во время протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, сын Лукашенко оказался в центре скандала. Николай вместе с отцом появился в военном обмундировании и с автоматом у Дворца независимости. После этого белорусский юрист Олег Гулак заявил, что такой инцидент — повод задуматься о том, может ли глава государства вообще воспитывать ребенка.