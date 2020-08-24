Белорусский юрист оценил действия Лукашенко, давшего сыну оружие

Появление 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в военном обмундировании и с автоматом у Дворца независимости не является нарушением закона. Однако этот инцидент — повод задуматься о том, может ли глава государства вообще воспитывать ребенка, сообщил в беседе с URA.RU белорусский юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак.
«Использование ребенка в такой ситуации — совершенно не педагогично, это стресс для психики даже взрослого человека, а у ребенка могут быть непредсказуемые последствия. Это повод говорить о том, насколько человек [Александр Лукашенко] может воспитывать ребенка», — поделился мнением юрист.
Правозащитник подчеркнул, что в инциденте должны разбираться компетентные органы. Например, выяснить, было ли оружие боевым и заряженным, а также был ли потенциальный риск для окружающих и самого юноши. Но, по наблюдениям Гулака, в той ситуации не было никакого повода использовать оружие.
Митинг у Дворца независимости в Минске проходил 23 августа. Протестующих остановил ОМОН. После этого Лукашенко вместе с сыном облетел Минск на вертолете. Николай был в бронежилете, шлеме, а в руках держал автомат, передает «Ридус». Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал правоохранителей проверить, законно ли было передавать боевое оружие несовершеннолетнему.
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